‘Ik denk dat veel jongeren van mijn leeftijd elkaar wel kennen in Breda’

jong in...BREDA - Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Dries Geurts (17) uit Breda.

Ben jij een echte Bredanaar?

,,Ik denk het wel. Ik voel me thuis, ben hier grotendeels opgegroeid en ken hier vrijwel alles. Tot mijn tweede jaar woonde ik in Nieuw Beijerland.”

Je studeert nu Scheepvaart in Rotterdam. Scheepvaarder zijn zit vaak in het bloed, wordt gezegd. Is dat bij jou ook zo?

,,Wie weet. Van jongs af aan heb ik me er wel voor geïnteresseerd. Mijn vader is zakenman in die wereld en mijn ooms werken in de Rotterdamse haven. Ikzelf wil het loodswezen in; zo’n klein bootje varen die de grote boten de haven in begeleidt. Voor mij geen kantoorbaan, vooral het avontuur spreekt me aan.”

,,Super vet. Ik woonde acht maanden bij een gastgezin in Colorado. Het zouden er tien zijn, maar door corona moest ik in april eerder naar huis. Dat vond ik heel jammer, want ik wilde juist langer blijven, omdat ik er zulke leuke contacten had. Ik volgde daar highschool en dat was wel een beetje zoals in de film.”

Hoe wordt er in Colorado over Trump gedacht?

,,De politiek, en dus ook Trump, speelt daar best een grote rol onder de jeugd. Volgens mij is er veel op hem gestemd en ook veel jongeren zijn daar blij met hun president. Volgens hen doet hij echt iets om het land beter te maken, zoals de bouw van de muur bij de Mexicaanse grens.”

,,Zelf ben ik minder fan van hem, maar heb ik dat niet erg laten merken. In gesprekken hield ik het algemeen en vertelde ik wat de mening van veel Europeanen is.”

Hoe was het om na maanden in Amerika weer terug te komen in Breda?

,,Het was echt wel wennen. Amerikanen zijn heel sociaal, heel open. Het was weer een beetje zoeken naar de manier van Nederlands contact. Maar het was natuurlijk leuk om iedereen weer te zien na al die tijd. In Amerika zie je niet zomaar bekenden op straat; Breda is voor mij een groot dorp. Iedereen kent elkaar.”

,,Ja, juist doordat het dat kleinschalige heeft. Ik denk dat veel jongeren van mijn leeftijd elkaar wel kennen in Breda.”



Waar chill je met je vrienden?

,,Bij een van ons thuis, of bij Pier15 aan de Veilingkade. Hier basketballen we of drinken we wat. Er hangt een heel fijne urban vibe, met skateboarders en basketballers. Een beetje Amerikaans, zoals Venice Beach in LA. Uitgaan doen we in het centrum. We hebben geen vaste plek; gaan vaak gewoon waar het gezellig is. Met deze warmte gaan we ook vaak naar de Galderse Meren.”

Is het daar niet veel te druk de laatste tijd?

,,Wij gaan vroeg, dus dan is het nog wel te doen. Tegenwoordig gaan de hekken dicht als het vol is en wordt er gehandhaafd. Dat is wel goed, maar je ziet wel dat mensen binnen de hekken nog steeds dicht op elkaar zitten.”

Hou jij zelf voldoende afstand?

,,Ik probeer het wel bij mensen ik niet ken, maar bij vrienden hou ik geen afstand. Als ik bij de Galderse Meren op het strandje ben en mensen die ik niet ken komen dicht op me liggen, dan zeg ik er niks van. Maar ik ga zelf niet dicht bij mensen liggen die ik niet ken.”

Blijf je altijd in Breda wonen?

,,De komende paar jaar nog wel. Straks wil ik hbo gaan doen en als ik genoeg heb gespaard misschien wel in Rotterdam gaan wonen. Mijn ouders wonen hier dan hopelijk nog wel in Breda, dus dan kan ik hier nog regelmatig naartoe.”

Dries Geurts (19) Breda Woont met: vader Freek, moeder Anita en zussen Pleun en Floor

School: 4 mbo richting Scheepvaart op het STC college in Rotterdam

Hobby’s: basketbal en met vrienden chillen

Bijbaantje: receptionist en afwasser bij Black & White ­Sportsclub

Verliefd: nee