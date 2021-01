IJszwemmen wint aan populariteit: ‘Eerst voel je honderden speldenprikken, daarna euforie’

Terwijl warm ingepakte wandelaars langs de Bredase Galderse Meren lopen, trekken wij onze kleding uit. Handschoenen, jas, broek, trui, thermokleding. Tot alleen een badpak en hoofdband - zo zijn in ieder geval mijn oren warm - overblijven. Rustig lopen we het water in. Zeker de eerste minuut gaat pijn doen, is me vooraf verteld. En inderdaad de kou komt hard aan: alsof ik honderden spelden in mijn lichaam voel prikken.