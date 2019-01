IJswinckel in kiosk Nieuwe Ginnekenstraat Breda

BREDA - Er komt weer leven in de kiosk op de Nieuwe Ginnekenstraat in Breda. Er opent een vestiging van De IJswinckel. Als alles loopt zoals gepland, worden er dit voorjaar, in maart, de eerste ijsjes geschept.

Tot eind 2009 werden vanuit de kiosk in de middenberm van de Nieuwe Ginnekenstraat kranten en tijdschriften verkocht. Toen daarmee werd gestopt, was het een komen en gaan van uitbaters.

Smoothies en friet

In 2011 kwam een horecazaakje dat onder meer smoothies verkocht. In 2013 gevolgd door een Antwerps Eethuisje. Dat bleek echter geen vergunning te hebben voor de frituur waarin de Vlaamse friet werd gebakken. Dat werd het einde van die zaak. In 2015 probeerde Breda’s Smulhuisje het met lekkers als smoskes en panini’s.

Uiteindelijk liet De Sinjoor, het befaamde restaurant tegenover de kiosk, in 2017 het oog op het gebouwtje vallen. Het restaurant wilde er een soort mini-dependance met terras maken. In mei 2018 ging het open. In juli moest het, vanwege de sluiting van De Sinjoor, dicht.

IJs

Nu vestigt De IJwinckel zich in het karakteristieke stulpje. Een zaak die ooit in 2010 begon met de verkoop van ijs vanuit een uitgifteraam van een avondwinkel in Rotterdam. Inmiddels zijn er meerdere filialen. Allemaal verkopen ze ijs dat louter met natuurlijke producten is gemaakt, zoals De IJswinckel meldt op de eigen website. ,,We gebruiken nooit geur-, kleur- en smaakstoffen.”