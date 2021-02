IJspret voorbij? Deze ‘indoor’ ijsbaan is volgeboekt: ‘Mensen hebben de smaak te pakken’

De vakantie is begonnen en dat blijkt ook uit de drukte bij kunstijsbaan Optisport in Breda. Schaatsliefhebbers lijken er nog geen genoeg van te hebben, want de ijsbaan zit de komende dagen helemaal vol. De enige manier om aan een plekje te komen is door te wachten op een annulering of een nieuw tijdslot.

Optisport Breda is ieder jaar van oktober tot maart geopend, maar merkt vooral nu enorme drukte. ,,Na de ijspret buiten is het een stuk drukker, mensen hebben de smaak te pakken. Het is ook vakantie, dus we zitten alweer volgeboekt voor vandaag (maandag red.) en morgen’’, vertelt receptioniste Willy Jacobs.



Men kan online 48 uur van tevoren reserveren. ,,We hebben nog maar drie blokken van twee uur op een dag, want door de avondklok is er een weggevallen. Tenzij iemand annuleert; dan gaat er een tijdsblok open.’’

Quote We hebben nog maar drie blokken van twee uur op een dag, want door de avondklok is er een weggeval­len Willy Jacobs, Receptioniste van Optisport in Breda

Open locatie

De gemeente besloot in december dat het gebouw een open locatie is, omdat er twee grote openingen in het dak zitten. De ijsbaan doet er alles aan om open te blijven. Jacobs: ,,Officieel mogen we tweehonderd bezoekers hebben: honderd op de 30x60 meterbaan en honderd op de 400 meterbaan. Maar we nemen er maar 150 aan, omdat we echt de afstand willen bewaren.’’

Niet-schaatsende bezoekers zijn niet welkom en kinderen worden na afloop van een les buiten opgehaald. ,,Het gaat puur om het sporten. Koffie to go doen we ook niet, alleen de toiletten zijn nog open.’’