IJspret achter de gevangenismuren

100 kilo vuurwerk ingeleverd in Breda: ‘Elk stuk vuurwerk dat we ophalen, gaat in ieder geval niet de lucht in’

28 december BREDA - Vuurwerk, legaal of illegaal, kan in Breda worden afgegeven bij speciale inleverpunten. Geen boa, politieagent of ambtenaar die daar op dat moment moeilijk over doet. Met een opbrengst van 100 kilo lijkt de aanpak niet voor niets te zijn opgezet: ‘Goede actie, want ik ben heel mijn leven al bang van vuurwerk.’