‘IJshockey is wel een contactsport, zeker geen vechtsport’

De club begon in 1995 in Etten-Leur op de kleine, onoverdekte ijsbaan van Sportcentrum de Banakker. Die baan ging eind 2013 dicht, waardoor de vereniging een noodgedwongen pauze kenden van bijna twee jaar. In 2015 streek de club neer bij de kunstijsbaan in Breda. Sindsdien is de groep volgens Cleton ‘explosief gegroeid’. ,,We begonnen ooit met een paar man en hebben nu bijna zestig leden. En we willen doorgroeien. We proberen de sport laagdrempelig te houden en de sfeer hoog. Zo is na de training iedereen nog in het café te vinden, dat is fantastisch om te zien. En het is ook een stoere sport. Wie wil er nou niet ijshockeyen?”