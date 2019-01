IJsbaan Betoverend Breda smelt in de regen

update ‘Lek’ bij Hanos Breda, personeel en klanten geëvacu­eerd

13:49 BREDA - De brandweer is maandag aan het begin van de middag uitgerukt naar de Hanos aan de Kalshoven in Breda. Personeel vermoedde dat er een lek in een van de koelsystemen van het bedrijf was. Personeel en klanten zijn daarom direct geëvacueerd.