Ierse familie vreest dat in Breda vermiste James Patrick is vermoord

BREDA - Precies tien jaar na de verdwijning van James Patrick Grealis in Breda, vraagt de Ierse familie van de toen 24-jarige timmerman weer aandacht voor het mysterie. De wanhopige familieleden krijgen daarbij hulp van de stichting Zoekjemee, die op internet en via sociale media mogelijke getuigen oproept zich te melden.

,,We hopen dat er mensen meer weten maar dat nog niet aan de politie hebben verteld. We hebben daar geen aanwijzingen voor, maar misschien willen getuigen nu wel iets vertellen”, zegt woordvoerster Petra Blankwaard van Zoekjemee.

Zus

Voor de Ierse familieleden blijft de verdwijning van hun geliefde een onverteerbare zaak. ,,We hopen dat de zaak in Nederland weer in het nieuws komt. Misschien herinneren mensen zich toch iets. Hij kan toch niet zo maar van de aardbodem zijn verdwenen”, zegt zus Helen Grealis.

Misdrijf

De familie gelooft al lang niet meer dat James Patrick, JP voor bekenden, nog leeft. Ze houdt ernstig rekening met een fataal misdrijf en is er sowieso van overtuigd dat hij niet bewust met de noorderzon is vertrokken. ,,Hij had altijd heimwee en miste zijn familie”, zegt Blankwaard. Een ongeluk lijkt haar evenmin waarschijnlijk: ,,Dan was het lichaam uiteindelijk een keer boven gekomen.”

De familie noemt de omstandigheden rond de verdwijning verdacht. ,,De bankrekening en de gsm van de Ier zijn na 23 oktober 2008 niet meer gebruikt, terwijl hij elke week met familie in Ierland belde. Die ochtend had de werkloze timmerman uitgecheckt in een pension aan de Duivelsbrug en nam hij in de buurt van het NS-station 200 euro op die zijn familie had overgemaakt. Vanaf dat moment ontbreekt elk spoor.

Dronken

In de nacht voor zijn dood belde de vermiste Ier meermaals met onbekende nummers, van wie een van een Spaanstalige vrouw, zo bleek later. de familie weet niet wat het politie-onderzoek naar dit soort bijzonderheden heeft opgeleverd. Die avond had de politie in Terheijden de Ier van een kruispunt gehaald waar hij dronken het verkeer stond te regelen.

Grealis reisde in april 2007 naar Nederland om te gaan werken in de bouw onder andere in Breda en later Someren. Hij woonde in hotels, pensions en op campings en had hier voor zover bekend weinig echte vrienden. Vanwege dronkenschap in het uitgaansleven kwam hij een paar keer in aanraking met de politie maar van criminele contacten is niks bekend. In oktober 2008 belandde hij in Breda waar hij druk naar werk zocht.

Protest

De familie vindt dat de politie en Openbaar Ministerie in Breda de verdwijning destijds te laat en niet serieus heeft onderzocht. Dat leidde tot een protestactie voor de Nederlandse ambassade in Dublin en een klachtenprocedure. Het Hof in Den Bosch oordeelde in 2014 dat de politie het onderzoek niet hoeft te heropen bij gebrek aan aanwijzingen wat er gebeurd zou kunnen zijn.

Woordvoerder Willem van Hooijdonk van de politie Zeeland-West-Brabant zegt dat de recherche de zaak oppikt zodra er bruikbare tips of andere aanwijzingen binnenkomen: ,,We blijven dit soort zaken altijd volgen.”