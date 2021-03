Iedereen wil een kip uit het Valkenberg, Breda kijkt naar adoptieplan T-Huis

Negen maanden cel voor ontspoorde Hongaar die verpleeg­kun­di­gen in ambulance aanrandde

26 maart BREDA - Een man grijpt een vrouwelijke verpleegkundige in haar kruis en pakt een collega bij haar billen. Nota bene in de ambulance waar zij hem medische hulp verlenen. En nadat hij zelf brand heeft gesticht in een woning in Chaam.