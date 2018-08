Iedereen kleunde mis met balkons Kroeten

Dat schrijft het college aan PvdA-fractievoorzitter Arjen van Drunen. Die was het enkele weken geleden opgevallen dat er, verspreid over Breda, nogal wat meldingen kwamen van balkons die lijden aan betonrot of ander malheur. De sociaal-democraat wilde daarom weten of er verband is tussen die diverse krakkemikkige balkons. Ook vroeg Van Drunen zich af of Bouw- en woningtoezicht wel op tijd in actie komt. Hij heeft de indruk dat de afdeling pas aan de slag gaat als er onvolkomenheden in balkons zijn aangetroffen.