Iedereen is welkom aan Teteringse dis

Breda drie dagen lang in Aziatische sferen

16:47 BREDA - Een avondmarkt die drie dagen door gaat, dit weekend in het Bredase Breepark. Pasar Malam Azië is neergestreken in Breda. Duizenden bezoekers trekken langs tientallen kraampjes om zich te laven aan al het moois dat Zuidoost-Azië te bieden heeft.