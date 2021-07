‘Iedere dag verdwijnt een vrachtwagen vol sigarettenpeuken in de natuur’

Oosterhout­se Biënnale geeft bezoeker meer dan alleen ‘hoop’

9 juli OOSTERHOUT - De nietsvermoedende voorbijganger zal de komende weken even verschrikt opkijken als hij over de Oosterhoutse Kloosterdreef loopt of fietst. Daar klinken stemmen die de voorbijganger vanuit het groen toeroepen: de wat macabere welkomstgroet van de Biënnale die deze keer in het teken staat van ‘hoop’.