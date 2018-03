Ieder jaar Roemeense kinderen in huis

hartje bredaBREDA - "We hebben het zelf heel goed, met onze drie kinderen, dus we vonden dat we ook best konden delen. Dan heb je er nog meer plezier van." Francis Willemsen en haar gezin (man en drie kinderen) ontvangen ieder jaar twee Roemeense kinderen om die drie weken een onbezorgde vakantie te geven.

"We zijn eigenlijk gewoon gaan googelen, zo kwamen we op de Stichting Roemeense Kinderhulp. Die is al een kleine dertig jaar actief voor kansarme mensen in Roemenië, met name kinderen. De meeste Roemenen voor wie de stichting zich inzet, hebben nauwelijks iets. Toen we aangaven dat we ook iets voor die kinderen wilden doen, kwam een delegatie van de stichting op huisbezoek. We werden welkom geheten en sindsdien krijgen we ieder jaar twee kinderen thuis."

Intussen doet de familie Willemsen het vijf jaar, en ze zouden niet anders meer willen. "Het gaat ons om het plezier dat je bij hen terugziet", zegt Francis. "Ieder jaar gaan we wel een keer met ze naar de Beekse Bergen of zo, maar ze vinden de kleinste dingen al leuk. 's Avonds met marshmallows bij de vuurkorf is al feest."

Quote Zo zien ze wel dat de luxe die we hier hebben, echt niet voor iedereen is weggelegd Francis Willemsen

Bellenblaas

"Geef ze stoepkrijt of een bellenblaas, en ze zijn de hele dag zoet", zegt oudste dochter Lara. Ook zij vindt het enthousiasme van de jonge gasten aanstekelijk. Met broer Martijn en zus Iris vindt ze het geen enkel punt om drie weken in te schikken. "Het is voor ons ook hartstikke leuk", lacht ze. "Die drie weken vliegen echt om!"

Voor Francis is het prettig dat haar eigen kinderen er ook een hoop van opsteken. "Zo zien ze wel dat de luxe die we hier hebben, echt niet voor iedereen is weggelegd. Hat laat je weer beseffen hoe goed we het hier hebben."

Het gezin gaat zelf na het Roemeense bezoek op vakantie. "Maar veel gastgezinnen vullen met de Roemeense kinderen hun vakantie in", weet Francis. "Je kunt allerlei leuke dagtripjes maken. En in die drie weken zijn er ook een paar dagen dat de stichting met alle kinderen iets gaat doen, dus dan heb je weer alle aandacht voor je eigen gezin."

Genieten

"Het is zo fijn om die kinderen drie weken lang onbezorgd kind te laten zijn", besluit Francis. "Ze hebben daar echt helemaal niets. En toch vinden ze het na drie weken genieten ook weer fijn om naar huis, naar hun familie te gaan. Echt, ik raad iedereen aan om dit te doen."