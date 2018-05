Identiteit meisjes zedenzaak Bavel lastig te achterhalen: OM vraagt hulp justitie VS

Internatio­na­le prijs voor film van Bredase Bob Entrop

11:45 BREDA - De film Gedeelde Trots van de Bredase filmmaker Bob Entrop heeft op filmfestival Golden Wheel in Skopje, Macedonië de Grand Prix-juryprijs gewonnen. Entrop grijpt in zijn film terug op een thema dat hem al lang bezighoudt: de Sinti en Roma Cultuur. Hij maakte er de laatste tien jaar in totaal twaalf films over.