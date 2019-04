Ideeën gezocht voor leegstaande Bredase panden

BREDA - ‘Wat zou jij met mij doen?’, is de ondertitel op de borden van (On)Benut Breda die sinds vorige week op enkele leegstaande panden in Breda hangen. Voorbijgangers worden daarmee uitgedaagd een idee in te dienen voor het betreffende pand.

De borden hangen inmiddels bij het oude belastingkantoor aan de Gasthuisvelden (dat overigens niet helemaal leegstaat maar tijdelijk is gevuld met bedrijfjes), in de Ridderstraat en aan de Haagdijk. In die laatste straat is het bord vrijdag geplaatst door de gemeente samen met de eigenaar van het pand, Frank Voeten.

Lange termijn-relatie

Het honderd jaar oude pand van Voeten was vroeger een groothandel in kaas. Later heeft boekhandel De Geus er gezeten en de laatste jaren was er een kapper gevestigd. Nu staat het sinds drie maanden leeg. “Ik sta open voor ideeën”, zegt Voeten. “Ik wil ook met de ondernemer meedenken zodat die tijd krijgt om goed op te starten. Ik ga liever voor een lange termijn-relatie dan snel even wat geld verdienen.”

Zo enthousiast als Voeten is niet elke eigenaar, merkt Merel Mulders, projectmanager transformatie & leegstand bij de gemeente. “Er hangen nu op drie plekken borden en er komen er nog twee bij, aan de Ginnekenweg en de Tolbrugstraat. We willen er graag meer plaatsen, maar het is vaak lastig om pandeigenaren te bereiken, ook omdat die vaak niet in Breda wonen.”

QR-code

Aan het concept met de (On)Benut-borden moet nog wel gesleuteld worden. Zo moeten mensen die een idee hebben de QR-code op het bord scannen en kunnen dan vervolgens een mail sturen. Maar dat zou wel eens een te hoge drempel kunnen zijn. “We gaan kijken of we er ook pennen of stiftten bij kunnen hangen, zodat mensen het idee ook direct ergens op kunnen schrijven”, aldus Mulders.

Kunstenaars