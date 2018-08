'Iconische' woning met rieten kap verloren bij brand in Rijsbergen, hond kon worden gered

Schilders

Bewoner René Boerema vertelt dat de woning uit 1934 stamt. Hij woont er met zijn vrouw en twee tienerkinderen. De spreuk 'Mons Ramorum' betekent vrij vertaald Reizende Berg. ,,Het is een iconische woning waar de huisarts vroeger in woonde. Wij waren niet thuis, mijn vrouw werd gebeld door de buren. Zij redden de hond en de brandweer heeft de Porsche veiliggesteld. Gelukkig waren wij niet thuis. Toen we hier kwamen zagen we meteen de enorme rook. Dan weet je: dat is foute boel. We hoeven geen hotel in, want we kunnen bij buren logeren. Dat is het voordeel van Rijsbergen, hier help je elkaar."