Hypermoderne waterwagen voor brandweer Zundert

Eind vorige week nam burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert een kijkje bij de nieuwe aanwinst van de Zundertse brandweer. Ze was er zeer over te spreken. ,,Dit is goed nieuws voor veiligheid in de hele regio”, zei ze.

Hypermodern

Zundert had er al één. Maar die was een stuk kleiner, oud en aan nodig aan vervanging toe. De nieuwe waterwagen is hypermodern. Als hij leeg is kan hij zelf bij open water, in amper vijf minuten zijn tank weer vullen. Overigens kan er ook water uit een bluskraan of uit een andere externe watervoorziening bij.