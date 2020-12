Hygiëne ver te zoeken: 86 procent draagt een vies mondkapje

De richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van mondkapjes zijn duidelijk: pak elke keer een schoon exemplaar. Dat kan een wegwerpkapje zijn, of een schoon stoffen exemplaar dat op minimaal 60 graden is gewassen. Bewaar schone en gebruikte mondkapjes apart van elkaar in een schoon zakje in tas of jas. Was of desinfecteer je handen voordat je het kapje vastpakt, en raak alleen het elastiekje aan, niet het mondkapje zelf.