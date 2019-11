Huurwoningen in oude Rijsbergse drogisterij

RIJSBERGEN - Op de plek waar tot eind 2016 in Rijsbergen drogisterij Hessels was gevestigd, komt, als alles loopt zoals gepland, een wooncomplex met zes huurappartementen.

De ontwikkelaar komt uit onverwachte hoek. Charles van den Broek, van Van den Broek Installatiewerken uit Etten-Leur kocht de voormalige drogisterij in hartje Rijsbergen. Een projectontwikkelaar is hij niet, integendeel. ,,Maar een Rijsbergenaar ben ik wel”, lacht hij. ,,In hart en nieren.”

Smederij

Van den Broek zag hoe het pand aan de Sint Bavostraat 19, waar de familie Hessels meer dan honderd jaar een zaak had - aanvankelijk een smederij, veel later een drogisterij- , na de sluiting in 2016 lang te koop stond. Van den Broek besloot het te kopen. ,,Zie het als een soort oudedagsvoorziening”, zegt hij. Een investering waar hij na zijn werkzame leven op kan terugvallen, maar waar zijn dorp meteen ook wat aan heeft.

Idee is dat het pand wordt gesloopt. Ervoor in de plaats moet een appartementencomplex komen met in totaal zes huurwoningen. Een gebouw dat: ,,Volledig klimaatneutraal wordt gebouwd”, zegt Van den Broek. ,,Dat past bij dat waar wij al heel lang actief mee bezig zijn: duurzaamheid.”

Het complex gebruikt straks aardwarmte, warmte uit de lucht, wordt goed geïsoleerd. Alles wordt zo efficiënt mogelijk gebouwd, zodat energie niet wordt verspild. ,,Het moet echt honderd procent duurzaam worden.”

Huur, geen koop

Dat hij koos voor huurappartementen en niet voor koop, lijkt trouwens een schot in de roos. Al heel wat dorpelingen trokken Van den Broek aan de mouw, gaven aan belangstelling te hebben. Omdat er een lift in het pand komt, zijn het vooral ook oudere Rijsbergenaren voor wie de woningen interessant kunnen zijn. Sociale woningen? ,,We willen de huur graag laag houden, maar omdat het helemaal duurzaam wordt gebouwd en we er een lift in aanbrengen, vrees ik dat de kosten zo uitpakken dat we moeten mikken op een middenklasse-huur.”