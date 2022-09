Huurders Koepel moeten fors meer betalen en dat horen ze een week van tevoren: ‘Sluit ons maar af van gas en stroom’

Warmtebe­drijf Ennatuur­lijk haalt kennis binnen met overname aardwarmte­spe­ci­a­list

BREDA - Warmtebedrijf Ennatuurlijk heeft de in aardwarmte gespecialiseerde onderneming ECW Geoholding overgenomen. Ennatuurlijk doet onderzoek in Breda, Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Geertruidenberg naar de aanwezigheid van warm water in aardlagen.

