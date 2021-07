Huurders Breda voelen zich gepasseerd door lokale politiek: ‘Teleurstellend en een gemiste kans’

Jasper van den Beld wordt nieuwe president van de rechtbank Zee­land-West-Bra­bant

29 juni BREDA/MIDDELBURG -Jasper van den Beld (58) wordt de nieuwe president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Hij neemt die functie op 1 oktober over van mr. Nol Vermolen (65), die in 2018 was aangetreden. Zijn opvolger werkt nu bij justitie in Den Bosch, waar hij lid is van het gerechtsbestuur en plaatsvervangend president bij het gerechtshof.