Huurders bestelen Bredanaar van groot aantal goederen: ‘Zelfs de afstandsbediening en het toiletpapier zijn weg’

Van Sprundel (33) heeft een huis aan de Oostmallestraat 13. Drie van de vier kamers verhuurt hij enkele weken per maand via een bookingsite. Het stel, mogelijk van Poolse komaf, boekte voor twee dagen en dat beviel blijkbaar zo goed, dat ze op 11 april nog een nachtje bijboekten. Twan attendeerde ze er nog op dat ze nog wel een nachtje moesten ‘aftikken’ en vertrok in goed vertrouwen.