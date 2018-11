Huurders in West-Brabant krijgen meer en meer last van de krapte op de woningmarkt. De wachttijd voor een huis neemt gestaag toe en de prijzen in de vrije sector beginnen ook hier de pan uit te rijzen.

In de sociale huursector is de wachttijd voor een woning inmiddels opgelopen tot bijna vijf jaar. Wie zich nu in Breda inschrijft voor een huis onder de huursubsidiegrens van 710 euro, moet er rekening mee houden pas in 2023 wat gevonden te hebben. In Roosendaal en Bergen op Zoom is de situatie met een wachttijd van zo'n vier jaar iets beter.

Weinig geschikte bouwlocaties

,,Dat die wachttijd nog verderop oploopt is onacceptabel’’, zegt bestuurder Tonny van der Ven van Alwel, één van de grootste woningcorporaties in de regio met huurwoningen in Roosendaal, Etten-Leur en Breda. ,,We moeten echt meer gaan bouwen. Maar het grote probleem is het vinden van betaalbare bouwlocaties voor sociale woningbouw. Die zijn er niet veel.’’

Vrijwel iedere woningcorporatie in West-Brabant kampt met hetzelfde probleem. Zoals WonenBreburg, de corporatie met ruim 25.000 huizen in Breda en Tilburg. ,,Veel bouwgrond is in handen van commerciële partijen. Nieuwbouwlocaties om er sociale huurwoningen op te kunnen zetten zijn momenteel erg schaars‘’, stelt corporatiebestuurder Hans Pars.

Quote We moeten meer gaan bouwen. Maar het grote probleem is het vinden van betaalbare bouwloca­ties voor sociale woningbouw. Die zijn er niet veel. Tonny van de Ven, Bestuurder woningcorporatie Alwel

Ook in de vrije sectorhuur wordt de situatie penibel. Particuliere bedrijven die woningen van derden beheren en te huur aanbieden, klagen steen en been over het aanbod. ,,De vraag is groot, maar het aanbod klein. Ik heb nog maar een paar huizen vrij in de verhuur. Er komt niks bij‘’, vertelt Martijn van Dooren van Acuut Huren in Breda.

Het gevolg is dat de huurprijzen in het de vrije sector - veel harder dan in de sociale woningbouw, fors stijgen. Het CBS spreekt van een gemiddelde huurstijging van 18% in zes jaar tijd. Maar volgens huurwoonsite Pararius, dat de ontwikkelingen in de vrije sector op de voet volgt, gaat de stijging nog veel harder. Ruim 8 procent alleen al het afgelopen jaar in Brabant.

Quote De vraag is groot, maar het aanbod klein. Ik heb nog maar een paar huizen vrij in de verhuur. Er komt niks bij. Martijn van Dooren, woordvoerder bedrijf Acuut Huren