Hutspot en WAAR nieuwe winkels in Houtmarkt

Hutspot (mode, design) heeft al winkels in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. De winkel in Breda gaat 400 m2 omvatten. “Hutspot is een unieke conceptstore die zeker iets toevoegt aan de winkelstad Breda,” aldus verhurend makelaar Maurice Vermeulen van Business 2 Real Estate. Cadeauwinkel WAAR krijgt een winkel van 100 m2 in de Houtmarkt.

In totaal komen er zeventien winkels en twee daghorecazaken in de voormalige passage, die momenteel wordt verbouwd. Zo is de overkapping verdwenen waardoor meer een gewoon straatje ontstaat. Aan de kant van de Ginnekenstraat krijgen de winkels hoge glazen puien. De ingang bij de Halstraat wordt aantrekkelijker en nieuw is een entree in de Akkerstraat bij de Molsparking. De verwachting is dat in elk geval een deel van de winkels in mei of juni geopend wordt.