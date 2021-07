‘Hupsakee, meteen een prik halen’: Direct een vaccin voor wie dat wil in speciale bus van de GGD

Zelf kunst maken tijdens Summer­school in Stedelijk Museum

22 juli BREDA - Kinderen vanaf 7 jaar kunnen deze zomervakantie tijdens een speciale Summerschool samen met echte kunstenaars kunst maken in het Stedelijk Museum Breda. Van die kunstenaars is op dit moment werk te zien in het museum op de tentoonstelling Razende stilstand - Kunst in Breda van 1970 tot nu.