Hup NAC: Nieuw bier, even vreemd, zelfde plezier

Hup NACBREDA - Vele malen gevoeliger dan de komst van een nieuwe speler is de komst van een nieuw merk bier bij NAC. Na 12 jaar Bavaria, stroomt sinds afgelopen weekend Amstel uit de tap. De gouden combinatie van NAC en bier in vier beweringen.

NAC-supporters drinken het meeste bier

Een Olympisch zwembad vol, liefst 2.400.000 liter bier, dronken NAC-supporters in de twaalf jaar dat Bavaria hofbrouwer was. Gemiddeld 200.000 liter per jaar. Dé uitschieter: NAC - VVV op 28 oktober 2011, tijdens NAC - VVV. Liefst 100.000 euro aan bier werd toen getapt.

Is dat alles veel? Ach, gemiddeld genomen word je er niet dronken van. Een vergelijking met andere clubs is lastig te maken. Naar eigen zeggen is de bieromzet in het Rat Verlegh stadion het hoogst van alle stadions in het Nederlandse betaald voetbal. Daar drinken we er maar eentje op dan.

Bier is bier voor de NAC-supporter

Nou, nee. Amstel lijkt vooralsnog vrij geruisloos de plek van Bavaria in te nemen. Maar het Eindhovense brouwsel moest twaalf jaar geleden hard knokken om zijn plekje op de tap te veroveren. Laaiend waren supporters: wat was er mis met het vertrouwde Oranjeboom of Jupiler van het plaatselijke Interbrew?

De overgang naar Bavaria toentertijd wordt in de NAC-kronieken aangeduid als de 'Grote Bieroorlog' of 'Bavariagate'. Onder meer fansite DeRat riep op tot opstand en een boycot. Interbrew liet weten 'zwaar teleurgesteld' te zijn in de club. Maar puntje bij paaltje: toen Bavaria eenmaal uit de tap stroomde, dronk de NAC-supporter geen druppel minder. Want, zo klonk de wijze redenatie: 'Na tien bier proef je het verschil toch niet meer'.

Bierverspilling groot probleem bij NAC

Een dringend advies van de NAC-leiding: drink je bier op! Het blijkt een zware taak voor de NAC-supporter om het bier vanuit het plasticje in het eigen keelgat te gieten. Boetes en berispingen ten spijt, de NAC-fan laat vaak zijn naaste omgeving meegenieten van het bier. Herhaalde oproepen vanuit directieniveau, zoals bovenstaande uit 2016, sorteren amper effect. 'Een terugkerend probleem', zo signaleert NAC. Biergooiers riskeren een stadionverbod. Zonde van het bier...

NAC-trainers hekelen het bierimago van de club

Slechte timing: direct bij zijn aanstelling joeg in 2015 joeg trainer Marinus Dijkhuizen de NAC-aanhang tegen zich in het harnas. Dat bier-imago van de club, dat moest maar eens op de schop, zo pleitte hij in deze krant voor een kleine cultuuromslag: ,,Gezelligheid en bier drinken zijn heel belangrijk bij NAC. Dat vind ik ook leuk, maar ik vind dat daar hier soms te veel de nadruk op ligt.''