Hup, even de verkiezingsbubbel in

Politieke partijen richten zich op de laatste zwevers tijdens verkiezingsdag

8:04 BREDA – Zoals iedere politicus weet is elke kiezer een zwevende kiezer totdat er een vakje is roodgekleurd. Om die reden wordt er ook op deze verkiezingsdag nog volop geflyerd door de diverse partijen. Zo staat er bij de ingang van het Centraal Station in Breda een handvol GroenLinksers, waaronder Marike de Nobel, de nummer 2 op de kandidatenlijst.