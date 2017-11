‘Hup Breda! We winnen, zeker weten!’

VideoBREDA - Donderdagavond weten we het. Wordt topfavoriet Breda net als in 2009 uitgeroepen tot Beste Binnenstad van het land? Of gaat de trofee toch naar outsider Arnhem? We vroegen aan wat mensen in het hartje van de stad of en zo ja, waarom Breda moet winnen.

Er lijkt geen enkele twijfel te bestaan, de toren van de Grote Kerk kan straks in de gouden spotlights gezet worden. Want, zoals een 84-jarige ras-Bredase (‘zet mijn naam er maar niet bij’) het treffend omschrijft: “Na een vakantie ben ik iedere keer weer dolblij dat ik terug in mijn eigenste stad ben.”

Volledig scherm Floortje Tielens - Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks

Floortje Tielens (Arnhem): “Ik vind Breda heel gezellig. Veel horeca en veel specialistische winkeltjes. Ja, ik kom uit Arnhem, maar wist niks van die wedstrijd… Van mij mag Breda de titel Beste Binnenstad winnen, in Arnhem zie je veel meer leegloop van winkels.”

Volledig scherm Gerard van Heusden Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks

Gerard van Heusden (Prinsenbeek): “Ik ben geboren en getogen in Breda. Die titel zegt mij niet zo veel, ik vind het wat kunstmatig. Op welke criteria baseert de jury zich nou eigenlijk? Waar Breda wel trots op mag zijn, dat is de cultuur en een sportevenement als de Singelloop. Van mij mogen we winnen hoor, is toch wel mooi als de grote toren goudkleurig verlicht wordt.”

Volledig scherm Jessica van Vlimmeren Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks

Jessica van Vlimmeren (Latour): “Natuurlijk wint Breda! Het is een bourgondische stad met dorpsallure en vol traditie. En alles is op loopafstand van elkaar. We gaan in onze zaak het Broodje Breda extra promoten en er donderdag een mooi feestje van maken.”

Volledig scherm Quina Carlos Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks

Quina Carlos (Breda): “Ik ben geboren in Mozambique en woon 19 jaar in Breda. Het is echt mijn tweede thuis geworden, ik heb hier mijn plekje gevonden. En mijn twee kinderen zijn er geboren. In Breda is altijd veel te doen, voor jong en oud, dus voor mij is het de beste stad.”

Volledig scherm Rini van der Linden Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks

Rini van der Linden (Princenhage): “Breda gaat het winnen. Dat zie je toch vanzelf als je in de binnenstad rondloopt? Leuke winkels, lekker uitgaan, Breda heeft het allemaal.”

Volledig scherm Stijn van Gils Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks

Stijn van Gils (Breda): “Ik woon met zicht op de toren, ben hier geboren en getogen. Natuurlijk moeten we winnen. Ze doen hier enorm hun best om de binnenstad aantrekkelijk te maken, daar kunnen ze bij NAC nog wat van leren! Er komen hier niet voor niets zo veel Belgen, er zijn meer dan genoeg goede zaken te vinden.”

Volledig scherm Johan Prinsen Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks

Johan Prinsen (fietsenstalling Oude Vest): “Ik ben Bredanaar in hart en nieren. Hier is altijd wat te doen. Je kunt lekker stappen, we hebben een mooi stadspark, ik houd van de mensen. Alles bij elkaar genomen hebben we de leukste binnenstad. Hup Breda, zeker weten!”

Volledig scherm Kim de Groot Breda beste binnenstad © Jacques Hendriks