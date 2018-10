Hummus en falafel aan de Ginnekenweg

Het woord 'By' is kennelijk hot in restaurantland. De afgelopen weken aten we voor deze rubriek 'By Brigitte' in Bavel, 'By Tater' (Teteringen) en deze avond hebben we gereserveerd 'By Roots'. Beiroet, hoofdstad van Libanon, dus u voelt 'm aankomen: dat wordt een avondje Libanees eten.