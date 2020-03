Humberto Tan en Kees Rijvers bij Spraakvermaak in Terheijden

Oud scorebord NAC krijgt opknap­beurt: gelukstro­fee naar de ‘halve’

8:35 BREDA - Het is donderdag erop of eronder voor NAC in de halve bekerstrijd tegen Feijenoord. Ook bij internetbedrijf RB-Media in de Haagse Beemden, huisleverancier van de website van de club, loopt de wedstrijdspanning op. En laten ze daar nou net een paar weken terug het enorme scorebord van NAC hebben ingelijfd. Gelukstrofee: het gevaarte krijgt straks een mooie plek.