Hulpdiensten zien twee keer gewonde motorrijder over het hoofd, ligt in hoog gras langs Bredase weg

‘Is er dan écht geen andere locatie in Breda te vinden voor een coronatest­straat?’

18:00 BREDA - Breepark, Chasséveld, Posthoorn... Érgens in Breda moet toch wel plek zijn om een nieuwe coronateststraat in te ruimen, zou je zeggen. Als per 1 september de testlocatie bij het stadion van NAC vervalt, zit de stad zonder plek waar je jezelf kunt laten testen op corona. En dat wil er niet in bij de Bredase politiek.