BREDA - Reddingsbrigade Breda houdt zaterdag 26 mei een grote veiligheidsdag in park Valkenberg ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan. Naast de reddingsbrigade zal ook brandweer Breda aansluiten, staat de crashtender van Woensdrecht opgesteld en doen diverse medische teams en Lotuskring Here We Go mee.

Op 22 Mei 1968 werd de reddingsbrigade opgericht, toen nog met dertig leden. Thuisbasis was buitenzwembad het Ei. ,,We zijn nu een vereniging met ruim 120 leden, zwemmen in twee zwembaden en hebben een actieve tak voor waterhulpverlening en rampenbestrijding'', zegt voorzitter Myrjam van Dorst. ,,We werken nauw samen met andere hulpverleners en zorgen van april tot en met oktober voor de veiligheid op de Asterdplas en de Galderse Meren.''

Gedurende het jaar verleent de brigade ook bijstand bij diverse festivals, bij waterzwemwedstrijden en sinterklaasintochten. ,,We willen het vijftigjarig jubileum vieren met de leden, maar ook met de partners waar we nauw mee samenwerken. Ook de reddingsbrigades uit Midden- en West Brabant presenteren zich zaterdag met voer- en vaartuigen.'' Voor de kinderen is er schmink, een springkussen en zijn er spelletjes. Het veiligheidsevenement duurt van 10.00 tot 16.00 uur, om 12.00 uur is de ontvangst van burgemeester Paul Depla.

Quote Ondanks warme weer is het water van de recreatie­plas­sen nog erg koud. Myrjam van Dorst

Reddingsbrigade opent bewakingsseizoen

De reddingsposten op de Galderse Meren en de Asterdplas zijn weer operationeel. Leden van de Reddingsbrigade Breda, speciaal opgeleid als Lifequard open water, houden van begin mei tot eind september vanuit de posten toezicht op de recreanten, verlenen eerste hulp en geven voorlichting over de gevaren van het zwemmen.

,,Ondanks het warme weer is het water van de recreatieplassen nog erg koud. Wie gaat zwemmen, loopt daarom het risico om kramp te krijgen of onderkoeld te raken. Vooral kinderen lopen het gevaar om ongemerkt snel af te koelen'', waarschuwt voorzitter Myrjam van Dorst. De reddingbrigade adviseert om niet te lang in het water te blijven en steeds in de buurt van de oevers te zwemmen. ,,Ouders moeten extra goed op hun kinderen letten. Aangeraden wordt alleen te gaan zwemmen op locaties waar toezicht wordt gehouden.'' Op 9 juni wordt er een grote oefening gehouden met politie, brandweer en Rode Kruis.

Volledig scherm Een oefening met het vervoeren van een drenkeling door de reddingsbrigade. © Reddingsbrigade Breda