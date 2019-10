Hulpdiensten opgeroepen voor melding over schietpartij in Breda

Bouwen in het buitenge­bied van Breda: ‘Kijk ook naar wonen en natuur’

12 oktober BREDA - Als een agrarisch bedrijf stopt en gebouwen in het buitengebied komen leeg te staan, moet er niet alleen gekeken worden naar de bestemming bedrijventerrein, maar ook naar de mogelijkheid voor wonen, natuur of agrarische herontwikkeling. Raadsbreed is donderdagavond in Breda een motie van die strekking van de hand van GroenLinks, D66 en SP aangenomen.