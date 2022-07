Hulpdiensten oefenen met duikers bij Galderse Meren in Breda, pop als ‘vermiste’ uit water gehaald

BREDA - Het was een gek gezicht voor iedereen die zaterdagochtend een bezoekje bracht aan de Galderse Meren in Breda: duikers redden een oranje pop uit het water voor een oefening. Dit was onderdeel van een oefening van de brandweer, reddingsbrigade, politie en beveiligingsmedewerkers.