Hulpactie voor zieke oud-uitbater Goossens van Zunderts café Stuivezand

,,Helaas is het medische plaatje een nachtmerrie”, vertelt Mike. ,,In België is het toch allemaal net wat anders geregeld dan in Nederland en wordt veel niet vergoed.” Daarnaast moeten er volgens Mike ook de nodige aanpassingen in het huis van zijn vader gedaan worden, mocht hij ooit weer naar zijn eigen huis kunnen terugkeren. Via deze weg probeert Mike een deel van de financiële zorgen van zijn ouders weg te nemen.