Huizenprijzen in West-Brabant blijven fors stijgen, Breda blijft duurste gemeente

Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) over de eerste drie maanden van 2019. Gemiddeld ging de prijs van een woning met een kleine tien procent omhoog. Breda blijft met afstand de duurste gemeente om een huis te kopen. Daar betaal je voor een huis nu gemiddeld 304.000 euro. De verschillen in de regio zijn echter groot.

Regio Bergen op Zoom / Roosendaal

In deze regio valt vooral op dat het aanbod aan te koop staande huizen fors terugloopt. Met liefst 35% is die daling veel groter dan elders. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal appartementen dat te koop wordt aangeboden zelfs met de helft gedaald. Dat komt vooral omdat de oplevering van nieuwe woningen en appartementen op zich laat wachten.

Dat vertaalt zich niet alleen in veel minder verkochte huizen maar ook nog altijd stijgende huizenprijzen. Dat geldt vooral voor appartementen, maar ook twee-onder-een-kappers waarvoor nu gemiddeld 13% meer moet worden betaald dan een jaar geleden. Vrijstaande huizen werden 4% duurder. Voor een huis in dit deel van West-Brabant betaal je nu gemiddeld 250.000 euro. De verkooptijd bedraagt 48 dagen.

Regio Etten-Leur / Zundert

De huizenprijzen in deze regio stegen de afgelopen maanden gemiddeld met 6% naar 289.000 euro. Net als in het uiterste westen van Brabant daalde het aanbod aan woningen flink. Vooral het tekort aan tussen- en hoekwoningen en appartementen springt eruit. De gemiddelde verkoopprijs in deze regio ligt met 289.000 euro hoger dan in Roosendaal/Bergen op Zoom.

Regio Breda / Oosterhout

Wat in deze regio opvalt is dat vrijwel alle type huizen het afgelopen kwartaal duurder werden, behalve vrijstaande woningen. Die werden juist 3% goedkoper. Volgens de NVM is de woningschaarste in Breda vele malen groter dan in elders in West-Brabant. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de huizen er heel snel verkocht zijn. De verkooptijd bedraagt gemiddeld nog maar 38 dagen.

Regio Tilburg