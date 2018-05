Huizenprijzen in Breda schieten als raket omhoog

BREDA - Woningen in Breda zijn in 5 jaar tijd 23,7 procent duurder geworden. In Brabant zijn alleen in Eindhoven de huizen in die periode nóg duurder geworden.

Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau Calcasa.

Dat de prijzen in Breda zo hard stijgen heeft ook gevolgen voor de randgemeenten en de rest van West-Brabant. Want daar worden de huizen óók duurder, al gaat het daar nog niet zo snel als in Breda. De huizen in deze streek zijn gemiddeld minstens achttien procent duurder geworden, constateren de onderzoekers van Calcasa.

Oververhitte woningmarkt

Op de Nederlandse schaal valt het in West-Brabant nog wel mee met de huizenprijzen. Gemiddeld is de groei namelijk 28,7 procent. Dat gemiddelde wordt hard omhoog geduwd door steden als Amsterdam, waar een woning in vijf jaar tijd 65 procent duurder is geworden. Ook de andere grote steden scoren hoog, maar een kleinere stad als Haarlem springt er ook uit: ruim 48 procent duurder.

Volledig scherm © Calcasa

Dat de oververhitte woningmarkt niet zonder gevolgen blijft voor de randgemeenten is met name in Amsterdam goed te zien. Daar zijn de prijzen al als een raket omhoog gevolgen, maar intussen blijkt dat woningen in het aanpalende Almere het afgelopen jaar nóg veel duurder zijn geworden. Dat effect op de randgemeenten doet zich volgens Casala ook voor bij andere dure steden.