Huizen worden sneller te koop gezet en makelaars moeten improviseren

Een woning verkopen in tijden van corona zorgt ook bij makelaars voor creativiteit. “Ik heb vorige week veertien rondleidingen gedaan in een huis in Oosterhout door middel van videobellen. Ik hield de smartphone voor me uit en ondertussen kon ik vragen van mensen beantwoorden en hen het huis laten zien”, zegt Ingrid Timmer van makelaardij Verbrugge, met kantoren in Raamsdonksveer en Oosterhout.