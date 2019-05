Huisvestingstaak statushouders in Breda: 149 eerste helft 2019

BREDA - Breda hoeft in de eerste helft van 2019 iets minder statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) op te vangen. Dit omdat er minder vluchtelingen naar Nederland komen. De taakstelling tweede helft 2018 was huisvesting van 145 vluchtelingen, er zijn er 59 gerealiseerd.

De taak voor de eerste helft 2019 is nu verlaagd naar 149, inclusief het nog op te vangen restant uit 2018. Want, zo is de regel, kwijtschelding is niet aan de orde. Eigenlijk, schrijven B en W de gemeenteraad, is sprake van een opgebouwde voorsprong. Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak van gemeenten.

Waarschuwing

Het COA is er tot tweemaal toe niet in geslaagd om voldoende mensen met een verblijfsvergunning aan Breda toe te wijzen. B en W: ,,Daardoor is Breda niet in staat geweest de opdracht uit te voeren.” Het COA waarschuwde begin 2019 al dat er minder verblijfsvergunningen werden verleend dan verwacht, met verder oplopende ‘achterstanden’ als gevolg. Breda staat hierin niet alleen, meer gemeenten hebben hun taakstellingen niet gehaald.

Verlagen

De onlangs afgetreden staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid besloot eerder voor heel Nederland het aantal te huisvesten statushouders te verlagen van 8.000 naar 6.000 vluchtelingen (eerste helft 2019). De provincie ziet toe op de uitvoering van de huisvesting en zal op 1 juli de balans opnieuw opmaken.