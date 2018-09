In de televisiekamer zitten enkele dames de Troonrede te bekijken. Een heer is in slaap gevallen, hij heeft even daarvoor een biljartje gelegd. Twee anderen zitten in het villacafé de krant te lezen. “Het is hier heerlijk. Het is rustig, schoon, gezellig”, zegt er een.

Dagbesteding

Een en al huiselijke sfeer wat de klok slaat in de Zorgvilla van Thuiszorg Groot Brabant. En dat is ook waar de organisatie naar streeft: bied mensen een zinvolle dagbesteding. “Onder het motto: niets moet, niets hoeft, alles kan”, vertelt Cees Gorter die samen met zijn vrouw Antoinette de scepter over de organisatie zwaait. Thuiszorg Groot Brabant is actief in de gemeenten Breda, Oosterhout, Tilburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau en omstreken. Rond de tweehonderd cliënten ontvangen verzorging van 35 medewerkers die in dienst zijn van Groot Brabant.

Het Villa café in de pas geopende Zorgvilla van Thuiszorg Groot Brabant in Bavel.

Extra ruimte

De organisatie verhuisde in mei van dit jaar van het Jack van Gilsplein naar een bijna 1.000 vierkante meter grote bedrijfspand aan de Lange Bunder. Het vroegere onderkomen aan het Jack van Gilsplein werd te klein, zegt Gorter. “Maar we kregen hier zoveel extra ruimte dat we zijn na gaan denken wat we er mee konden doen. Al snel kwamen we op het idee om er de bestemming dagbesteding op te leggen.”

Kopje koffie

Nog maar kort geleden begonnen en nu al een ‘daverend succes’, zegt Gorter. “We zijn voorzichtig gestart met twee dagen in de week. Maar we willen snel naar vijf en mogelijk zes dagen dat we open zijn.”

De nieuwe dagbesteding is bedoeld voor cliënten met een WMO- of WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg) uit Bavel en omstreken. Veelal gaat om ouderen met geheugenproblemen, maar ook mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen van de voorziening gebruikmaken.

Ook kun je binnenlopen voor een kopje koffie. "We zijn aanvullend op de voorzieningen die er in Bavel al zijn."

Bezuinigingen

José van den Hoever stuurt het begeleidingsteam aan. Ze heeft 38 jaar gewerkt bij zorgorganisatie Elisabeth/Surplus en werd door Gorter gevraagd de dagbesteding in Bavel op poten te zetten. Van den Hoever: “Dit soort voorzieningen zijn er nauwelijks nog. Ook niet in Bavel of in Zuidoost-Breda. Door de bezuinigingen zijn er veel buurthuizen en steunpunten gesloten, waardoor mensen nergens meer terecht kunnen. En dat terwijl eenzaamheid onder ouderen een groot probleem is.”

Kunst aan de muren

De ruimtes op de begane grond zijn gezellig ingericht. Een grote leestafel in het Villa Café, omringd door warmrode stoelen. Veel kunst aan de muren. Een biljarttafel. Gasten kunnen er tekenen en schilderen, een kopje koffie drinken, tv kijken samen koken en eten. buiten is men bezig met de aanleg van een tuin. En het is de bedoeling dat in de aanpalende kas straks bloemen en planten gekweekt worden. "We gaan uit van wat de mensen zelf willen doen. Ze moeten zich hier welkom voelen. Ons uitgangspunt is om hen meer structuur in hun leven aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn."



