Huiselijk geweld in Breda: man belaagt vrouw in Verbeetenstraat

De vrouw zou meegenomen zijn naar een woning, waar ze niet veel later weer uit vluchtte. Buurtbewoners hoorden haar schreeuw om hulp, waarna zij de politie inschakelden en in actie kwamen. Ze namen haar mee en boden onderdak.

De politie, die meerdere meldingen van mishandeling ontving, arriveerde rond 2.00 uur in de Verbeetenstraat. Zij wist de man aan te houden. Een speekseltest wees uit dat de man onder invloed van drank was. Wat zich precies in het huis in kwestie afspeelde, is onduidelijk.