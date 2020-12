Huiselijk geweld gaat vaak door na melding. Hoe zit dat in Breda?

BREDA - Bij de helft van de gezinnen waarvan melding is gemaakt van huiselijk geweld, was de thuissituatie na anderhalf jaar nog allesbehalve veilig. Hoe zit dat in Breda?, zo willen SP en VVD weten.

De SP en VVD in Breda hadden in juni dit jaar al vragen gesteld over de aanpak van huiselijk geweld, huisverboden en vrouwenopvang. Uit een recent meerjarig onderzoek van het onafhankelijke Verwey-Jonker Instituut blijkt dat bij 30 procent van de gezinnen anderhalf jaar na de melding bij Veilig Thuis, het geweld helemaal is gestopt.

Quote Bij hoeveel procent van gezinnen gemeld bij veilig thuis in Breda is er na anderhalf jaar geen geweld meer? Inge Verdaasdonk (SP) en Rick Zagers (VVD)

50 procent van de kinderen krijgt geen hulp

,,Dat is mooi", schrijven SP en VVD, ,, Maar bij ruim 50 procent was het na anderhalf jaar nog steeds allesbehalve veilig in huis. Ook geeft 50 procent van de kinderen aan dat ze geen hulp hebben ontvangen.”

Zware, complexe en soms samenhangende problemen

Wetenschappelijk directeur Majone Steketee van het Verwey-Jonker Instituut zei in november in een interview met NRC ‘dat deze gezinnen vaak kampen met zware, complexe en soms samenhangende problemen. Voor die verschillende problemen is een specifieke aanpak nodig.’

Hebben we zicht op de cijfers in Breda?

De politieke partijen vragen aan het college van B en W of de situatie in Breda verbeterd is of dat deze overeenkomt met de cijfers uit het onderzoek. ,,Hebben we zicht op de cijfers voor Breda? Bij hoeveel procent van gezinnen gemeld bij veilig thuis in Breda is er na anderhalf jaar geen geweld meer? En is er door de jaren heen een afname te zien van huiselijk geweld in Breda?”

Preventief huisverbod

De fracties willen ook weten of een huisverbod meer preventief kan worden ingezet. ,,Graag horen wij welke stappen hierin al gezet zijn en of er al ervaring is opgedaan met het preventief inzetten van een huisverbod?”

Scholen inseinen

Oosterhout heeft aangegeven dat ze voortaan scholen inseinen als een kind betrokken is bij huiselijk geweld. Niet met details, maar wel dat docenten weten dat er wat speelt en beter kunnen monitoren. ,,Is het college op de hoogte van dit Oosterhouts idee, en is zij bereid deze aanpak ook in Breda in te voeren?”

Een miljoen slachtoffers per jaar

Jaarlijks zijn één miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld, waarbij het bij meer dan 200.000 mensen gaat om ernstig of herhaald geweld en er elke tien dagen een vrouw sterft door toedoen van partner of ex-partner.

Meldingen en advies over huiselijk geweld via: www.veiligthuiswb.nl.