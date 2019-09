Huisartsen in de regio Breda in de clinch met zorgverzekeraar

Ruzie tussen zorgverzekeraar VGZ en tientallen huisartsen in de regio Breda. Die laatste groep is zo boos dat ze dreigt haar chronisch zieke patiënten die nu nog verzekerd zijn bij VGZ, op te roepen over te stappen naar een andere verzekeraar.

Aanleiding voor de ruzie is het besluit van VGZ om het contract met diagnotisch centrum Star-SHL in Etten-Leur, beter bekend als het huisartsenlaboratorium, op te zeggen. Vanaf 1 januari 2021 wil VGZ met het laboratorium van het Amphia Ziekenhuis in Breda in zee gaan.

‘Hier is geen enkele reden voor’

Dat is tegen het zere been van de vele tientallen huisartsen in de regio Breda, Etten-Leur en Oosterhout die al jarenlang samenwerken met het lab in Etten-Leur. ,,Die samenwerking is uitstekend. Uit het oogpunt van zorg is er geen enkele reden om met een andere partij in zee te gaan. Integendeel’’, foetert woordvoerder Rien Frankenhuis, zelf huisarts in Breda.

Prikposten

Volgens Frankenhuis is de afgelopen jaren ondermeer veel geld gestoken in digitale systemen om het overleg tussen de artsen en Star-SHL te vergemakkelijken. ,,Dat komt allemaal ten goede van de patiënt. De patient die bovendien nu ook nog om de hoek van zijn woning bij een van de vele prikposten van Star-SHL terechtkan. Dat kan straks ook niet meer. Dan moet die naar het Amphia. Zelfs als die VGZ-verzekerde patient in Bergen op Zoom zou wonen.‘’

Bloedonderzoek

Bij Star-SHL wordt, na verwijzing door de huisarts, het bloed van honderden chronisch zieke patiënten (ondermeer diabetis, copd, astma) uit de regio onderzocht. Ook worden patiënten doorverwezen voor nader onderzoek of controle. Een aparte dienst is de trombosedienst die patiënten begeleid bij het gebruik van antistollingsmiddelen om het bloed dun te houden.

‘Voorlopig’

VGZ zegt in een reactie dat het nog maar om een ‘voorlopig‘ besluit gaat om het contract met Star-SHL niet te verlengen en met het Amphia in zee te gaan. ,,Daar kan nog bezwaar tegen worden gemaakt. Pas daarna zullen we een definitief besluit nemen‘’, zegt VGZ-woordvoerder Jascha Hagendoorn.

Versnipperd

Volgens Hagendoorn zijn er goede redenen om het contract met Star-SHL niet te verlengen. ,,Je ziet dat er in Nederland heel veel van dergelijke diagnotische centra zijn. Wel 138. Ter vergelijking: in Duitsland zijn er maar vijf. Die versnippering is niet erg efficiënt. Apparatuur blijft ongebruikt en er is onvoldoende vernieuwing. Daarom hebben wij gekozen om het anders te gaan doen.‘’

‘Het gaat gewoon om geld’

Vooralsnog is VGZ de enige zorgverzekeraar die vanaf 2021 met het laboratorium van het Amphia in zee gaat. Andere verzekeraars lijken bij Star-SHL te blijven. Frankenhuis noemt de argumenten van VGZ ‘onzin.’ ,,Hoezo versnipperd? Star-SHL is een grote speler met diagnotische centra in Brabant, Zeeland, Zuid- en Noord Holland. Nee, ik denk dat het VGZ gewoon om geld gaat. Amphia zal wel onder de prijs hebben geboden.‘’

Hoop

De huisartsen zeggen nog even te wachten met hun dreigement om patienten te adviseren over te stappen. Frankenhuis: ,,We hebben de hoop dat VGZ haar plan alsnog terugdraait. Zoniet dan zullen we onze patienten gaan waarschuwen en informeren dat wanneer ze toch kosteloos gebruik willen maken van de zorg die nu geboden wordt, ze zullen moeten overstappen.‘’