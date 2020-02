Huisartsen en ziekenhuizen goed voorbereid op coronavirus: ‘Al ongeruste telefoontjes gekregen’

De ‘achter­haal­de achterka­mer­tjes’ van de Bredase SP

9:00 Toen de gemeente het NAC-stadion wilde verkopen, was dat een ‘stinkende stadiondeal'. Het talentencentrum in Breda-Noord wordt smalend een 'badmintonhal’ genoemd en als in het centrum De Nieuwe Mark doorgetrokken wordt, is dat een ‘Eftelingrivier’.