Huisartsen Bavel: locatie De Huif perfect voor nieuw gezondheidscentrum

In hoger beroep vijf in plaats van vier jaar voor doorrijder Nieuwe Prinsenka­de Breda

8:57 BREDA/DEN BOSCH - De 26-jarige Bredanaar die drie jaar geleden op de Nieuwe Prinsenkade in zijn woonplaats een man op het zebrapad aanreed en daarna doorreed, heeft in hoger beroep een langere gevangenisstraf gekregen. Waar de rechtbank hem in 2018 nog vier jaar cel oplegde, oordeelde het gerechtshof vrijdag dat vijf jaar meer op zijn plaats is.