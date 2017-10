Huifkar Bredase Hilarische Kilometer weer terecht

Gevonden bij het Grand Theater. ,,Daar hing ie half over de schutting. Ik kreeg zondagavond een mailtje van een medewerker van de boekhandel. Die zag hem hangen. Ik snap er niets van, want toen ik eerder die dag een ronde fietste, heb ik de huifkar daar niet gezien.''

Afgelopen zaterdag sloeg Borghouts, bekend van de act 'Dun Bart', de noodklok op Facebook : de draagbare huifkar van zijn bijzonder rondleiding in het centrum van Breda, de Hilarische Kilometer, was ontvreemd. Die stond bij de Mezz. Lastig weg te halen, zo gaf hij aan, want: ,,Je moet met meerdere mensen zijn om het te dragen, ook zit er een lang touw aan.''

De huifkar is nog volledig intact. ,,Mijn vrouw protesteerde al, zei dat ze echt geen nieuwe ging maken. Dat is nu gelukkig niet nodig. Hij is in goede staat.'' Wat Borghouts betreft is met de vondst de kous af. De Hilarische Kilometer kan nu in vol ornaat weer doorgang vinden.