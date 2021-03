Hugo de Jonge onder de indruk tijdens bezoek aan XL-vaccinatielocatie in Breda

oproep Heb jij telkens weer die coronadis­cus­sie met een vriend of familielid?

16:35 Je partner die zich wil laten vaccineren, maar jij niet. Die vriend die zich niet aan de coronamaatregelen houdt en waaraan jij je mateloos ergert. Of die eindeloze discussie over Bill Gates die het coronavirus wel of niet zou hebben uitgevonden. Leidt corona in jullie gesprekken telkens weer tot irritatie?