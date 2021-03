Hugo de Jonge bekijkt ‘innovatieve en snelle’ XL-priklocatie in Breda, die model staat voor de rest van het land

Video Volle bak in de Bredase binnenstad: picknickac­tie trekt wederom veel bezoekers

28 maart BREDA - Leg de binnenstad van Breda vol met groene matjes, en het centrum bruist weer even zoals pre-coronatijd. Het concept van de picknickactie is jaloersmakend simpel, maar wederom doeltreffend. Deze zondag zijn weer hordes mensen in het stadscentrum om de horeca een steuntje in de rug te geven - al is het niet zo druk als een maand geleden.