Hugo Borst (s)preekt over zorg en naastenliefde

"Vanochtend ging ik twee kilo as ophalen", vertelt Hugo Borst in een bomvolle Bredase Franciscus van Assisi-kerk. ,,Mijn moeder staat nu bij mij thuis bij de kachel. Daar heb ik vrede mee en daar voel ik me goed bij. Binnenkort, op een geschikt moment gaan we haar as uitstrooien in Rotterdam Crooswijk."

Hugo Borst gaf gisteravond een lezing op uitnodiging van de Wijkraad Breda Noord (OBN). Ongeveer 400 geïnteresseerden kwamen naar de door de wijkraad, in samenwerking met Surplus, georganiseerde informatieavond.

Borst leest twee van zijn eigen verhalen voor. Het ene gaat over zijn ma's verjaardag. Het andere over haar dood afgelopen augustus.

Voorleesstem

Het is pas de vijfde keer dat hij een lezing in deze vorm geeft, zo vertelt hij na afloop. ,,Ik lees graag voor", zegt hij. ,,Dat heb ik van mijn moeder meegekregen. Ik herinner me haar voorleesstem nog heel goed. "Voorheen vertelde ik over de ontstaansgeschiedenis van de ziekte, het verloop en het verval. Daar had ik het na twee, drie jaar, wel een beetje mee gehad."

Quote Spreken in een kerk is door de galm wat moeilijker, de dictie, het ritme is lastiger. Aan de andere kant geeft het wel een kick om het op een plek als deze over euthanasie te hebben Hugo Borst

Sprekend vanaf de kansel, mededogen en naastenliefde predikend, leek de voetbalcommentator op een predikant. Hij kan lachen met de vergelijking. ,,Ik heb één keer eerder zo in een kerk gestaan", zegt hij na afloop. ,,Ook ergens in Brabant. Door de galm is de timing wat moeilijker, de dictie, het ritme is lastiger. Aan de andere kant geeft het wel een kick om het op een plek als deze over euthanasie te hebben."

Daarmee haalt hij een punt aan dat hem, zo bleek al aan het eind van zijn lezing, zeer aan het hart gaat. ,,Ik vraag me af of het wettelijk goed geregeld is, euthanasie bij dementerenden."

Duivels dilemma

Tegelijkertijd geeft Borst toe dat het een duvels dilemma is. ,,Als ik naar mijn moeder kijk, en mijn broer en ik hadden die volmacht gehad, wanneer zouden we dan gezegd hebben; hier stopt het." Zelf geeft hij aan dat hij de dag na de diagnose dementie er een einde aan zou willen maken.