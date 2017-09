Hudson's Bay in Breda is officieel geopend

Eén op de vijf miljonairs is boer, waar wonen de miljonairs?

10:19 ETTEN-LEUR - Bijna één op de vijf ondernemende miljonairs is boer. Daarvan is ongeveer de helft actief in de veeteelt en een kwart in bedrijven die granen of groenten telen. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het CBS en Van Lanschot Bankiers.